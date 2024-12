In diesem Jahr werde der Garantiefonds zusätzlich 3 Millionen in die Reserven stecken können. «Das wird uns ungefähr 12 Millionen Franken Reserven bringen», sagte Amos. «Es erlaubt uns, einen Grossteil der Konkursfälle in der Schweiz zusammen mit der Rückversicherung abzudecken.»