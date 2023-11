Nicht nur die Situation im Schifa Krankenhaus sei dramatisch. Auch andere Krankenhäuser befänden sich in einer verzweifelten Situation «ohne Strom, Lebensmittel, Wasser». Es sei «schwer vorstellbar, was die Ärzte, die in den Krankenhäusern in der Stadt Gaza arbeiten, im Moment durchmachen - die, die noch da sind», sagte die Sprecherin. Jeder Arzt, auch im Süden, stehe unter enormem Druck. «Nirgendwo in Gaza ist es heute sicher.»/stz/DP/mis