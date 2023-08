Als Grund für das erneute Rekordjahr gibt der Bund die verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Energieeffizienz an. 2022 seien die Themen Energiegewinnung, Energieeinsparungen oder Energiekrise in Gesellschaft und Öffentlichkeit - auch im Kontext des Krieges in der Ukraine - sehr präsent gewesen.