Schwache Vorjahresbasis

Das Wachstum in Europa in lokalen Währungen von gut 6 Prozent war unter anderem gestützt durch eine gute Entwicklung etwa im wichtigsten Einzelmarkt Deutschland (+6,8 Prozent) oder auch in den Benelux-Ländern (+10,0 Prozent). Buhl verwies dabei auf den Basiseffekt aus dem schwachen Vorjahr sowie auf einen zusätzlichen Arbeitstag.