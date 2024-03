Am 40. Tag nach dem Tod von Alexej Nawalny haben seine Familie und Weggefährten des in Haft gestorbenen russischen Oppositionspolitikers gedacht. Zu diesem Gedenktag nach orthodoxer Tradition besuchten seine Eltern und seine Schwiegermutter Nawalnys Grab auf dem Borissowskoje-Friedhof in Moskau. Seine Mutter Ljudmila Nawalnaja dankte Menschen auf dem Friedhof für die Unterstützung in ihrer Trauer. Sie erinnerte aber auch an den jüngsten Terroranschlag in Moskau mit mindestens 139 Toten und rund 190 Verletzten. «Alexej hätte sein Mitgefühl ausgedrückt für alle Toten, mögen sie in Frieden ruhen, und alle Verletzten», sagte sie nach Medienberichten am Dienstag.