Gegen Kreuzfahrtkapitän wird bereits in den Niederlanden ermittelt

Die Budapester Staatsanwaltschaft bestätigte unter Berufung auf Angaben der europäischen Justizbehörde Eurojust, dass in den Niederlanden gegen den Mann ermittelt werde. Zu dem Vorfall selbst macht sie aber keine Angaben.

Ungarische Medien hatten berichtet, der Mann habe am 1. April nahe der niederländischen Stadt Terneuzen mit einem anderen Schiff der Reederei Viking River Cruises einen Öltanker gerammt. Dieser Darstellung widerspricht ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Basel.

Der Kapitän des Unglücksschiffes "Viking Sigyn", der nach dem Unglück auf der Donau in Budapest verhaftet wurde, sei zwar auf dem Schiff in den Niederlanden gewesen, aber nicht als Kapitän. Weshalb nun aber gegen ihn ermittelt wird, dazu wollte der Viking-Sprecher nichts sagen.

In Ungarn wird gegen den "Viking Sigyn"-Kapitän wegen einer Gefährdung des Schiffsverkehrs mit Todesfolge ermittelt.

Das Flusskreuzfahrtschiff "Viking Sigyn" war am Mittwoch vergangener Woche auf einem bei Touristen beliebten Abschnitt der Donau im Stadtzentrum von Budapest mit einem kleineren Ausflugsboot zusammengestossen. Das kleine Boot mit 33 südkoreanischen Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern an Bord sank innerhalb weniger Sekunden. Nur sieben Insassen konnten sich retten.

Die Zahl der geborgenen Toten ist mittlerweile auf 17 gestiegen. Am Donnerstag wurden nach Angaben der ungarischen Behörden die Leichen von zwei weiteren südkoreanischen Urlaubern identifiziert. Elf Menschen wurden noch vermisst - neun Südkoreaner und die beiden ungarischen Besatzungsmitglieder.

Wegen der starken Strömung konnten Taucher bisher nicht ins Innere des Schiffswracks vordringen. Am Mittwoch traf in Budapest zwar ein Kran ein, mit dem das Wrack aus der Donau gezogen werden soll. Dies wird jedoch frühestens am Wochenende möglich sein, wenn der Pegelstand der Donau gesunken ist.

