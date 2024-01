Die Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland sind nach drei Quartalen mit positiver Entwicklung wieder etwas geschrumpft. In Summe rund 7467 Milliarden Euro Ende September 2023 waren 35 Milliarden Euro weniger als im Vorquartal, wie die Deutsche Bundesbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Grund für den Rückgang seien unter anderem Kursverluste bei Aktien und Investmentfonds gewesen.

18.01.2024 10:52