Der italienische Versicherer Generali hat 2024 im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn wuchs dank stark gestiegener Prämieneinnahmen um gut acht Prozent auf 7,3 Milliarden Euro, wie der Rivale von Allianz und Axa am Donnerstag in Triest mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss stagnierte jedoch in etwa auch wegen höherer Steuern bei gut 3,7 Milliarden Euro. Die Dividende soll um knapp zwölf Prozent auf 1,43 Euro je Aktie steigen.