"Mit seinem bisherigen Werk hat er eine umfangreiche Topografie der unbeantworteten und unbeantwortbaren Fragen unserer Zeit erstellt", sagte die Dramaturgin Judith Gerstenberg in ihrer Laudatio.

"In dieser Reihe zu stehen, ist absolut bewegend und berührt mich sehr", sagte Bärfuss damals in einer ersten Reaktion. Der mit 50 '00 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

(SDA)