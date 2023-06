Die Aktien von Georg Fischer legen am Montag nach einer Grossakquisition deutlich zu, nachdem sie in den ersten Minuten erst einmal auf Tauchgang gegangen waren. Der Industriekonzern hatte vorbörslich eine Offerte für die finnische Firma Uponor angekündigt, welche den Umsatz der Schaffhauser um mehr als ein Drittel erhöhen würde. Eine mögliche Bieterschlacht mit einem anderen Interessenten wird an der Börse offenbar ausgeschlossen.

12.06.2023 09:57