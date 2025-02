Was die Zielsetzungen für das laufende Jahr betrifft - GF erwartet für 2025 ein flaches bis niedriges einstelliges organisches Wachstum sowie eine bereinigte EBIT-Marge im Bereich 10,5 bis 12,5 Prozent - so gelten diese ausschliesslich für das künftige Kerngeschäft des Unternehmens, also das Flow Solutions Geschäft der Divisionen Piping Systems und Building Flow Solutions.