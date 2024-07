Konkret erzielte GF in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 2,4 Milliarden Franken (+23 Prozent), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch - also ohne die Grossakquisition Uponor - resultierte jedoch ein Minus von 3,2 Prozent. Das unsichere wirtschaftliche Umfeld und die anhaltenden geopolitischen Spannungen hätten insbesondere im Investitionsgüterbereich auf die Stimmung der Kunden gedrückt.