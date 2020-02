Es lägen keine "ausreichenden Beweise" für die Schuld der Anklagten vor, erklärte der Richter am Gericht von Silivri bei Istanbul. Den Aktivisten war vorgeworfen worden, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 in Istanbul organisiert und so den "Umsturz" der Regierung Erdogan angestrebt zu haben.

(SDA)