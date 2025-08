Im zweiten Jahresviertel schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf eine Milliarde Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte. Währungsbereinigt legte der Erlös um ein Prozent zu. Vor allem die anhaltend schwache Verbraucherstimmung in China belastete weiterhin die Geschäfte. Besser lief es hingegen dank einer höheren Nachfrage in Europa. Auch in Amerika zogen die Geschäfte währungsbereinigt an, dort sorgte der Dollarverfall am Ende aber für einen Rückgang der Erlöse.