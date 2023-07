Die Aktien von Richemont stehen am Mittwoch in einem festeren Gesamtmarkt unter Druck. Doch am Nachmittag springt die Aktie des Luxusgüterherstellers plötzlich für kurze Zeit deutlich an. Händler orten die Ursache in neu aufgekeimten Übernahmespekulationen innerhalb der Branche.

19.07.2023 17:10