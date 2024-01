Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie in Deutschland hat sich nach Erkenntnissen des Ifo-Institutes verschlechtert. Der Index fiel im Dezember auf minus 15,2 Punkte - nach minus 13 im November, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Freitag mitteilten. Die Personalpläne der befragten Unternehmen seien auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008/2009. «Der Chemiebranche droht ein noch stärkerer Beschäftigungsabbau», sagte Branchenexpertin Anna Wolf.

19.01.2024 10:26