Auch der Krankenkassenverband Santésuisse forderte die FMH zu einer raschen Entscheidung auf. Dies insbesondere weil ambulante Pauschalen kostendämpfend wirkten und weil sowohl der Bundesrat als auch das Parlament überzeugt seien, dass ambulante Pauschalen den Weg in die Zukunft weisen würden, so der Wortlaut in der Medienmitteilung.