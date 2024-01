Im vergangenen Jahr profitierte die Werkzeugmaschinenindustrie noch von hohen Auftragsbeständen, die abgearbeitet werden konnten, weil Lieferengpässe kaum noch eine Rolle gespielt hätten, wie es hiess. Die Produktion stieg geschätzt nominal um knapp 8 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Bereinigt um Preiserhöhungen verbuchte die Branche den Angaben zufolge ein Plus von 2 Prozent. Der Export legte um 9 Prozent zu. Die Werkzeugmaschinenindustrie verbuchte dabei vor allem gute Geschäften in den USA, getrieben unter anderem durch Investitionen in den Klimaschutz und in erneuerbare Energien./mar/DP/jha