Die Verbände forderten deshalb am Dienstag, der Bundesrat solle am 31. März die Zinsen für Covid-19-Kredite unter einer halben Million ganz streichen und jene für die höheren Kredite auf 0,5 Prozent senken. Wie sie festhielten, schrieb Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einer Antwort bereits, dass der Antrag ihres Departements die Entwicklung berücksichtigen werde.