Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient und will nun 400 Planstellen streichen. Der Konzernüberschuss sei auf 267 Millionen Euro nach zuletzt 903 Millionen Euro geschrumpft, teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit. Der Abbau von 400 Planstellen sei ein erster Schritt, die Personalplanung anzupassen. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass unbesetzte und frei werdende Stellen nicht wieder besetzt werden. Hinzu kämen Programme für freiwilliges Ausscheiden. Uniper beschäftigt insgesamt rund 7500 Mitarbeiter.