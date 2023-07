An der Börse wurden die Neuigkeiten nach anfänglichen Kursverlusten positiv aufgenommen. Nachdem die Goldman-Sachs-Aktie zunächst zeitweise knapp zwei Prozent verloren hatte, lag ihr Kurs nach gut zwei Handelsstunden zuletzt mit rund 1,7 Prozent im Plus. Damit gehörte das Papier zu den stärksten Titeln im US-Leitindex Dow Jones Industrial und machte seine seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste in etwa wett.