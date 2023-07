Der Gewittersturm war am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch über die Schweiz gezogen. Die stärksten Orkanböen wurden gemäss dem privaten Wetterdienst Meteonews am Uetliberg ZH mit 144 Kilometern pro Stunde gemessen. Am meisten Niederschlag fiel mit rund 31 Millimetern laut SRF Meteo in Faido TI und Oron VD.