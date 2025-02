Macron sieht Frankreich als Vorreiter bei KI

Präsident Macron möchte sein Land auf dem Gipfel als einen Vorreiter im KI-Bereich präsentieren. «Frankreich ist das führende Land in Europa im Bereich der Künstlichen Intelligenz», sagte Macron der Zeitung «Le Parisien». Im Interview des Senders France 2 kündigte er am Sonntagabend unter anderem Investitionen in KI in Frankreich in Höhe von «109 Milliarden Euro in den nächsten Jahren» an und forderte eine «globale Regulierung» des Sektors.