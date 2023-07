So oder so will Givaudan steigende Rohstoffkosten weiter auf die Kunden abwälzen. Auch an der Effizienz soll weitergeschraubt werden. Mit Blick auf die Mittelfristziele bis 2025 zeigt sich CEO Andrier auf halber Wegstrecke optimistisch. Givaudan will bis dahin im Schnitt pro Jahr organisch um von 4 bis 5 Prozent wachsen.