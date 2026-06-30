Stoffel ist nicht zuletzt mit dem Kauf der Valser Therme bekannt geworden. Dabei sorgte er mit seinen Plänen für Aufsehen, einen 381 Meter hohen Turm zu bauen. Stoffel war als Investor zudem bei diversen Schweizer Firmen beteiligt, darunter bei dem 2022 an die australische CSL verkauften Pharmaunternehmen Vifor. Er lebt laut Medienberichten in Dubai.