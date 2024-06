Die Glasindustrie in Deutschland hat im Jahr 2023 weniger Geschäft gemacht. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro gesunken, wie der Bundesverband der Glasindustrie am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Der Umsatz war demnach sowohl im In- als auch im Ausland rückläufig.