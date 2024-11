Aktionäre und Gläubiger der in Deutschland kotierten Montana-Tech-Tochter Varta beraten am Montag über die Sanierung des schwer angeschlagenen Batteriekonzerns. Um 10.30 Uhr steht ein Termin an, bei dem die Pläne mit den betroffenen Gruppen diskutiert werden, wie aus einer Mitteilung des Stuttgarter Amtsgerichts hervorgeht. Im Anschluss soll auch über die Annahme des Plans abgestimmt werden. Varta-Chef Michael Ostermann rechnete zuletzt damit, dass an dem Termin in einem Stuttgarter Hotel ungefähr 100 bis 200 Menschen teilnehmen werden.