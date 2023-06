Das Glencore-Agrarhandels-Joint-Venture Viterra, an dem Glencore rund die Hälfte besitzt, wird mit dem US-Konkurrenten Bunge fusioniert. Glencore erhält dafür laut eigenen Angaben von Bunge rund 3,1 Milliarden US-Dollar in Bunge-Aktien und 1 Milliarde in bar.

13.06.2023 12:33