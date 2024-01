Ende 2023 war Gold so teuer wie noch nie. Im Dezember stieg der Preis für eine Feinunze an der Börse in London zeitweise auf ein Rekordhoch von 2135 US-Dollar. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, sank die Gesamtnachfrage - die sich aus der Nachfrage der Schmuckindustrie, dem Investmentsektor sowie aus den Goldkäufen von Zentralbanken zusammensetzt - im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 4448 Tonnen. Wenn man allerdings den ausserbörslichen Handel mit einbezieht, ist die Goldnachfrage 2023 nach Angaben des Branchenverbands auf ein Rekordhoch gestiegen. In dieser Betrachtung meldete das WGC einen Höchstwert von 4899 Tonnen.