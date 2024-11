Der Goldpreis hat am Montag nachgegeben. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Vormittag bei 2.666 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 18 Dollar weniger als am Freitag. Der gestiegene Dollarkurs belastet den Goldpreis. Denn ein stärkerer Dollar macht Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Dies lastet auf der Nachfrage.