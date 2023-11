Der schwächelnde Reifenkonzern Goodyear plant eine Rosskur mit Spartenverkäufen, Kostensenkungen und einem Schuldenabbau. Dadurch will das US-Unternehmen sein Geschäft auf mehr Rendite trimmen. Verkäufe von Unternehmensteilen sollen mehr als zwei Milliarden US-Dollar einspielen und damit die Schuldenlast bis Ende 2025 spürbar senken, wie der Rivale des Reifenherstellers Continental am Mittwoch in Akron (Ohio) mitteilte. Zu den abzugebenden Teilen gehört das Chemiegeschäft, aber auch die Reifenmarke Dunlop sowie das Geschäft mit Off-Road-Spezialreifen etwa für Bergbaulaster.

15.11.2023 14:31