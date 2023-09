Das Astra geht davon aus, dass die Schäden in der Zwischendecke durch Spannungen im Gebirge verursacht wurden. Dadurch bildete sich in der Decke ein 25 Meter langer Riss. Der 17 Kilometer langen Tunnel zwischen Göschenen UR und Airolo TI, in dem Gegenverkehr herrscht, musste nach dem Vorfall komplett gesperrt werden. Der Strassenverkehr wurde über die Gotthardpassstrasse und auf andere Nord-Süd-Verbindungen umgeleitet.