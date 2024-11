In der Industrie in Grossbritannien hat sich die Stimmung im Oktober deutlicher verschlechtert als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,6 Punkte auf 49,9 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit um 0,4 Punkte nach unten revidiert.