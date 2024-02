Die Lage in der britischen Industrie hat sich zum Jahresanfang weniger verbessert als erwartet. Im Januar stieg der Einkaufsmanagerindex für die Industriebetriebe um 0,8 Punkte auf 47,0 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,3 Punkte gerechnet.

01.02.2024 11:17