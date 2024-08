In der Industrie in Grossbritannien hat sich die Stimmung im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 1,2 Punkte auf 52,1 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 51,8 Punkten gerechnet.