Die Stimmung in britischen Unternehmen ist im September auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 46,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 48,7 Punkte gerechnet. Der Indikator entfernt sich weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit eine Schrumpfung der Wirtschaft.

22.09.2023 11:06