Grossdemo in Bangkok - Forderungen nach mehr Demokratie und Reformen

Tausende regierungskritische Demonstranten haben sich am Samstag an der Thammasat Universität in Bangkok versammelt, um ihren Forderungen nach Neuwahlen und Gesetzesänderungen Gehör zu verschaffen. Die Proteste richten sich aber auch gegen die Rolle des thailändischen Königshauses, das nach Meinung vieler einen zu grossen Einfluss in dem südostasiatischen Land hat. Bisher war Kritik an der Monarchie ein Tabu.