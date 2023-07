Verglichen wurden zwei Nutzerprofile: eine Person, welche die Karte für eine bestimmt Anzahl Einkäufe und Bargeldbezüge im In- und Ausland nutzt, und eine Person, welche zusätzlich das Konto als Lohnkonto benutzt und Rechnungen mit diesem Konto bezahlt. Beim ersten Profil schnitten im Test Neon und Revolut am besten ab, beim zweiten Profil Yuh (Swissquote und Postfinance) knapp vor Neon. In den Vergleich flossen ausserdem verschiedene Angebote von CSX (Credit Suisse), Wise, Yapeal und Zak (Bank Cler) ein.