In den Schweizer Alpen wären fünf (bei zwei Grad Klimaerwärmung) beziehungsweise 38 Prozent (bei vier Grad Erwärmung) der Skigebiete von einem sehr hohen Schneemangelrisiko betroffen. Im Schweizer Alpenraum können gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2021 53 Prozent aller Pisten künstlich beschneit werden. Ein Beschneiungsrad von 50 Prozent kommt also der Realität nahe. Die Erzeugung von Kunstschnee erhöht allerdings auch den Bedarf an Wasser und Strom, wie die Forschenden in der Studie betonten.