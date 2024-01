Der Grossküchenausrüster Rational hat dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. So stieg der Umsatz 2023 um zehn Prozent auf gut 1,13 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage aus Amerika und Asien, während das Geschäft in Deutschland leicht zurückging.

11.01.2024 08:56