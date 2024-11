Der Schweizer Markt für Glasfaser-Infrastrukturen habe sich von Fiber To The Street (FTTS) zu Fiber To The Home (FTTH), dem sogenannten «letzten Kilometer», gewandelt, heisst es weiter zur Begründung. Dieser Sektor gerate wegen schrumpfender Margen zunehmend unter Druck. Die von den Hauptakteuren auferlegten Preisanpassungen gefährdeten die Rentabilität der Subunternehmer.