Gegen die Kostensteigerung müsse kurzfristig bei den Medikamentenkosten angesetzt, also mehr Generika verwendet werden, so Boyer. Mittelfristig müsse die Schweiz bei der Spitalplanung über die Bücher. «Mit rund 580 Standorten haben wir nach Frankreich die höchste Spitaldichte in Europa. Das ist viel zu viel! Wir müssen weg von der kantonalen Spitalplanung», forderte Boyer. Die Spitalplanung müsse überregional oder sogar zentral angegangen werden.