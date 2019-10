Grüne sind in 80 Gemeinden der Schweiz stärkste Partei

In der Romandie, besonders in den Kantonen Genf und Waadt, sind die Grünen in 57 Gemeinden die Wählerstärksten, wie Auswertungen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigen. Im Kanton Genf sind die Grünen in 29 von 45 Gemeinden die wählerstärkste Partei (2015: 1). Im Kanton Waadt in 24 von 309 (2015: 0).

Bis auf die Genfer Gemeinde Presigne, in der die Grünen schon 2015 auf dem ersten Platz waren, konnte die Partei in allen anderen Gemeinden erstmals den ersten Platz erobern. Und das häufig mit einem grossen Sprung: In 48 Gemeinden sind die Grünen vom vierten, fünften oder sechsten Platz an die Spitze vorgerückt.

Nicht ganz so ausgeprägt ist das Vorrücken der Grünen an die Spitze in der Deutschschweiz. Dort sind die Grünen in 16 Gemeinden die wählerstärkste Partei, 2015 waren sie es in fünf. Das Tessin weist sieben von 115 Gemeinden auf, wo die Grünen an erster Stelle sind. Vor vier Jahren gab es noch keine Vormachtstellung der Grünen in der italienischen Schweiz.

Schweizweit am stärksten sind die Grünen in Oltingen BL. Dort kommen sie auf einen Wähleranteil von 38,4 Prozent. Die Schweiz besteht laut Bundesamt für Statistik aus 2212 Gemeinden (Stand Januar 2019).

