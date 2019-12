Grüner Nationalrat Daniel Brélaz (VD) tritt im März 2022 zurück

Der 69-jährige Brélaz, der als Markenzeichen oft eine Katzen-Krawatte trägt, hatte bereits vor den letzten Wahlen im Oktober angedeutet, dass er die laufende Legislatur nicht beenden werde. "Ich werde am Ende der ersten Frühlingssessionswoche meinen Platz meinem Freund Raphaël Mahaim überlassen", sagte Brélaz. Sein designierter Nachfolger Mahaim ist seit 2007 Waadtländer Kantonsparlamentarier.

Brélaz wurde 1979 als erster Grüner in den Nationalrat gewählt. Damit war der Mathematiker der erste grüne Parlamentarier Europas. 1989 schied er aus dem nationalen Parlament aus, nachdem er in den Lausanner Stadtrat gewählt worden war. 2007 kehrte er in den Nationalrat zurück und blieb bis 2011. Nach einer vierjährigen Pause sitzt er seit 2015 erneut in der grossen Kammer. Ein Jahr später schied er aus der Waadtländer Regierung aus, die er seit 2001 auch präsidiert hatte.

(SDA)