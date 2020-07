Grünes Licht für Marsrover "Perseverance" für Start am Donnerstag

Dies sagte NASA-Direktor Jim Bridenstine am Montag auf einer Pressekonferenz. Der 1000 Kilogramm schwere und drei Meter lange Roboter soll am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in einer Rakete von Cape Canaveral starten und im Februar in einem ausgetrockneten See namens "Jezero Crater" auf dem Roten Planeten landen.

"Perseverance" (auf Deutsch etwa "Durchhaltevermögen") ist der technisch anspruchsvollste Marsrover jemals. Er war 2,5 Milliarden Dollar teuer und wurde rund acht Jahre lang entworfen und gebaut. An Bord hat er sieben wissenschaftliche Instrumente, zwei Mikrofone, 23 Kameras, einen Laser und sogar einen kleinen Helikopter.

Untersucht werden sollen unter anderem Spuren mikobakteriellen Lebens, das Klima und die Geologie des Mars. Damit soll auch der Weg für die erste bemannte Reise zum Nachbarplaneten der Erde geebnet werden. Die Nasa hatte zuvor vier weitere Roboter auf den Mars gebracht.

(SDA)