Für Analyst Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan ist die Zulassung nun entsprechend positiv, wenngleich die infrage kommende Patientengruppe kleiner sei als ursprünglich gedacht. Eine Ausweitung der Zulassung auf andere Krankheitsphasen sei denkbar, Studiendaten dazu würden aber erst 2028 erwartet. Letzteres sei aber notwendig, damit GSK das selbst gesteckte Ziel eines Jahresspitzenumsatzes von mehr als drei Milliarden britischen Pfund erreichen könne.