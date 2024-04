Im Bereich Manufacturing Solutions verzeichnet Gurit einen noch deutlich stärkeren Rückgang um fast 40 Prozent bzw. gut 30 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Mit 7,7 Millionen Franken war der Anteil am Gruppenumsatz allerdings vergleichsweise gering. Im Segment Marine and Industrial fiel der Rückgang mit 9 Prozent auf 23,9 Millionen am geringsten aus (-4 Prozent in LW).