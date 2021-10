Gute Gründe für Green Bonds im Portfolio

Ein stark wachsender Markt – auch dank Unternehmen

Mit der von der Europäischen Investitionsbank emittierten Klimaschutzanleihe kam im Jahr 2007 die weltweit erste grüne Anleihe zur Förderung nachhaltiger Projekte auf den Markt. Sieben Jahre später, im Jahr 2014, wurde mit den Green Bond Principles ein Rahmenwerk geschaffen, in dem die Kriterien für grüne Anleihen definiert wurden. Dies führte dazu, dass vermehrt auch Unternehmen Green Bonds als Finanzierungsquelle für nachhaltige Projekte entdeckten. Nach wie vor stellen Green Bonds aber nur einen kleinen Teil des Gesamtanleihenmarkts dar. Dennoch weisen die bislang emittierten grünen Anleihen mit einem Volumen von immerhin 1,4 Billionen US-Dollar darauf hin, dass sich nachhaltige Anleihen zu einem bedeutenden Marktsegment entwickelt haben. Zudem ist das Momentum hoch. Allein für das Jahr 2021 wird mit Neuemissionen in Höhe von 450 Milliarden US-Dollar gerechnet. Sowohl Staaten als auch Unternehmen setzen sich mittlerweile vermehrt klar definierte Klimaziele. Für deren Umsetzung haben sich Green Bonds als geeignete Finanzierungsquelle etabliert. Daher ist auch für die kommenden Jahre mit einem anhaltenden Wachstum des Green-Bond-Markts zu rechnen.

Green-Bond-Markt inzwischen solide diversifiziert

Die wachsende Popularität von grünen Anleihen bei Unternehmen hat dazu geführt, dass sich der einst von supranationalen Organisationen dominierte Markt zu einem Umfeld mit einer breiten Diversifikation entwickelt hat. Schon heute liegt der Anteil von Unternehmensanleihen am gesamten Green-Bond-Markt bei mehr als 40 Prozent .

In der Schweiz halten sich die Emittenten derzeit noch vornehm zurück. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wie der Zürcher Kantonalbank oder der Swisscom sind eidgenössische Akteure auf dem Markt kaum aktiv. Dies dürfte sich in den kommenden Jahren jedoch ändern, zumindest waren in jüngster Vergangenheit einige Lippenbekenntnisse zu hören. Derzeit ist der Markt noch mehrheitlich durch europäische Anleihen geprägt. Bei konventionellen Benchmarks dominieren jedoch nach wie vor eher Schuldner aus den USA das Marktgeschehen. Auch wenn amerikanische Emittenten immer häufiger Nachhaltigkeit und Green Bonds für sich entdecken, so ist eine Umkehr der regionalen Gewichtungen höchstens mittelfristig zu erwarten. Aus diesem Grund stellt ein Green-Bond-Portfolio einen empfehlenswerten Ausgleich zu konventionellen Strategien dar.

Die meisten Benchmarks regulärer Anleihen werden nach ausstehenden Schulden gewichtet. Je grösser die Schulden eines Unternehmens sind, desto mehr Gewicht erhält das Unternehmen im Index. Dies führt zu einem Überhang an BBB-Schuldnern. Im Gegensatz dazu basieren die Green-Bond-Indizes auf der Zahl der emittierten grünen Anleihen. Eine direkte Verbindung zur Schuldenlast besteht hier nicht, was sich in der Folge positiv auf die Verteilung auswirkt. Die Diversifikation von Kreditrisiken stellt sich somit bei Green Bonds äusserst vorteilhaft dar.





Vorbehalte gegenüber Green Bonds

Verschiedene Studien bestätigen, dass es in bestimmten Marktphasen zu geringen Negativprämien kommen kann. Dies ist insbesondere bei einzelnen stark nachgefragten Papieren und vor allem am Sekundärmarkt der Fall. Anleihenmärkte sind jedoch grundsätzlich nicht so effizient, wie allgemein angenommen wird. Aus diesem Grund präferieren wir einen Anlageansatz, der auf einer aktiven Verwaltung basiert. Diese erlaubt einerseits eine gezielte Selektion, die eine Überzahlung der Anleihenpreise verhindert. Auf der anderen Seite können darüber hinaus Marktineffizienzen zum eigenen Vorteil genutzt werden. Durch einen guten Zugang des Vermögensverwalters zum Markt für Neuemissionen kann dieser Effekt noch verstärkt werden. Eine Greenium, also eine Negativprämie, kann auf diese Weise in der Regel vermieden werden.

Ausserdem sollte bei der Betrachtung der Renditeaussichten von Investitionen in Green Bonds beachtet werden, dass es sich bei den Emittenten oft um Unternehmen handelt, die auf dem Gebiet des Umweltschutzes eine Pionierrolle einnehmen. Die finanziellen Risiken aufgrund von Versäumnissen und regulatorischen Risiken fallen dadurch geringer aus. Unternehmen, in deren Strategie die Nachhaltigkeit vernachlässigt wurde, sind gerade in der jüngsten Vergangenheit von den Finanzmärkten abgestraft worden. Diese Entwicklung wird sich in Zukunft noch verstärken und die Performance von Investitionen in diese Unternehmen negativ beeinflussen.

Investoren, die Green Bonds skeptisch gegenüberstehen, führen an, dass diese Anleihen vielfach lediglich dem Greenwashing der Emittenten dienen. Bei gründlicher Betrachtung dieses Vorwurfs ist jedoch festzustellen, dass es sich dabei um ein eher seltenes Phänomen handelt. Dafür gibt es drei Gründe: Erstens wurden bereits Benchmarks definiert, die grobe Kriterien, wie etwa die Beachtung der Green Bond Principles oder der Climate Bond Standards der Climate Bond Initiative (CBI), verlangen. Zweitens streben die meisten Emittenten eine sogenannte Second Opinion an. Und nicht zuletzt müssen Emittenten befürchten, als Greenwasher enttarnt zu werden, was sich nicht nur negativ auf das Image, sondern auch auf den Wert des Unternehmens auswirken würde. Anleihekäufer, die in Green Bonds investieren, gelten in der Regel als aktive Marktteilnehmer, die ihre Investments intensiv überprüfen und begleiten.

Trotz der bereits hohen selbstregulierenden Standards und der geplanten Europäischen Green Bond Standards (EU-GBS) führt aus unserer Sicht kein Weg an einem aktiven Management mit zusätzlicher Green-Bond-Analyse und zielführendem Engagement-Prozess vorbei. Nur so kann die Nachhaltigkeit eines Portfolios gewährleistet werden.

Was Green Bonds für Anleger so interessant macht

Investoren, die bereits über Anleihen in ihrer Vermögensallokation verfügen und ihr Portfolio zukünftig nachhaltiger ausrichten möchten, bekommen mit Green Bonds ein geeignetes und transparentes Instrument an die Hand. Green Bonds sind reguläre, unkomplizierte Anleihen, die ein klares Impact-Ziel auf dem Gebiet des Umwelt- und Klimaschutzes verfolgen. Investoren profitieren nicht nur von dem guten Gefühl und der Gewissheit, etwas Gutes für den Erhalt des Planeten zu tun, sondern auch von der Möglichkeit, die unmittelbaren Auswirkungen ihres Investments zu überprüfen. So kann zum Beispiel berechnet werden, wie viel CO2 durch die Investition eingespart wurde.

Die Auswahl an attraktiven grünen Anleihen ist inzwischen genügend gross, was sowohl Selektivität als auch ausreichend Diversifikation zulässt, wodurch eine faire Marktrendite bei kontrolliertem Risiko erreicht werden kann.

Der Markt verfügt heute somit über alle notwendigen Eigenschaften, die für die Umsetzung einer ersten Allokation erforderlich sind. Mit unserem aktiven Anlageansatz ermöglichen wir Anlegern ausserdem, von Marktineffizienzen zu profitieren und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit zu setzen.

