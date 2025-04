5,51 Milliarden Personenkilometer wurden im ersten Quartal 2025 registriert. Das seien 1,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, schrieb der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) am Donnerstag in einem Communiqué. Generell habe der Personenverkehr seit der Covid-Pandemie in jedem ersten Quartal zulegen können.