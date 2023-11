Am Vortag hatte das «Handelsblatt» berichtet, dass im Ringen um die Staatshilfe die entscheidenden Details geklärt seien. Demnach soll Siemens Energy Garantien für Grossprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro bekommen. Auch für die Beteiligung des 25-Prozent-Grossaktionärs Siemens, auf die der Bund bestanden hatte, gebe es eine Lösung. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des im Dax notierten Energietechnikkonzerns verkündet werden. Die Unternehmen wollten sich zu den Informationen zunächst nicht äussern.